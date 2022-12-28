"В Україні нашими героїчними воїнами визначаються нові стандарти НАТО" – Зеленський

Жорстокість злочинів окупантів спонукають не лише Україну, а й увесь світ оновлювати стандарти оборони і стандарти безпеки. У майбутньому українська зброя цікавитиме увесь світ, каже президент.

Настане час, коли бренди української зброї будуть цікавити весь світ. Україна здатна виробляти свої ракети та морські дрони.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді.

"Весь світ допомагає нам і ми отримуємо передову зброю. Настане час, коли бренди української зброї так само будуть цікавити весь світ. Ми здатні виробляти свої ракети, свої морські дрони. Ми вже це робимо. Уже є наше. Усе це – наше. (ПТРК) "Стугна", (РСЗВ) "Вільха", (ракети) "Нептун", морський дрон та інше. Український військово-промисловий комплекс був і буде одним із найпотужніших у Європі та світі, я у цьому впевнений", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що інтенсивність бойових дій, обсяг і жорстокість злочинів окупантів спонукають не лише Україну, а й увесь світ оновлювати стандарти оборони і стандарти безпеки.



"Це стосується багатьох сфер – від виробництва снарядів і тактики на полі бою до створення нової дієвої архітектури безпеки для України, усієї Європи та світу, нових гарантій безпеки. Від запуску юридичних механізмів, щоб притягнути до відповідальності всіх винних в агресії й компенсувати коштом Росії всі збитки, завдані цим терором, до реформи наявних міжнародних організацій, які мають гарантувати мир і міжнародний правопорядок, але не здатні зараз це зробити”, – наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна "вже серед лідерів відповідних процесів".

"І, до речі, саме в Україні нашими героїчними воїнами визначаються нові стандарти НАТО. Стандарти, якими ми сьогодні ділимося з нашими союзниками по Альянсу. Союзниками, а не просто партнерами", – резюмував український президент.

Виступ президента Володимира Зеленського у ВР

У середу, 28 грудня, український президент Володимир Зеленський у стінах парламенту виступив із традиційним щорічним зверненням. Промова глави держави тривала майже годину.

Про що ще говорив глава держави, можна дізнатися тут.

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