В Україні низка населених пунктів залишилася без світла: подробиці відключень

Станом на ранок середи, 6 березня, в низці населених пунктів Україні сталися відключення світла. У результаті атаки БпЛА електромережі обленерго постраждали в Хмельницькій та Одеській областях.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

В Хмельницькій області через було знеструмлено 30 населених пунктів - це понад 14 тисяч споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. На ранок залишаються знеструмленими сім населених пунктів.

В Одеській області без світла залишилися 234 споживачі. Ремонтні бригади планують відновити енергоживлення протягом дня.

"В цілому нічна атака не завдала критичних наслідків для роботи енергосистеми", - наголосили в НЕК.

Також зазначається, що "через бойові дії та з інших причин" на ранок без світла залишаються 398 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях. Також залишаються знеструмленими споживачі в окремих районах Донецької, Запорізької, Сумської, Херсонської областей.

Як повідомлялося, вночі в Хмельницькій області сталися вибухи під час атаки дронів. Було пошкоджено об'єкт інфраструктури, виникли відключення світла.

Крім тог, вночі росіяни атакували БпЛА Одесу. Сили ППО знищили 18 дронів, але є падіння уламків.

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