В Україні низка провайдерів зазнала хакерської атаки: в ефір запустили проросійські ролики

На низці телеканалів жінка російською мовою розповідала про "погане життя в Україні" та закликала виїжджати до Росії.

Низка провайдерів, що транслюють українські телеканали, зазнала атаки — в ефір запустили проросійські ролики.

Про це повідомляє "Суспільне".

Провайдер "Тріолан" повідомив, що вирішуватиме проблему із сигналом орієнтовно до 21:00.

Ввечері четверга, 5 грудня, користувачі кабельного телебачення зіштовхнулись з перебоями у сигналі. За попередніми даними, на низці телеканалів жінка російською мовою розповідала про "погане життя в Україні" та закликала виїжджати до Росії.

Зокрема про проблему почали повідомляти користувачі мережі "Тріолан", однак у компанії обіцяють якнайшвидше вирішити проблему та відновити стабільну трансляцію.

"На жаль, на нашій мережі було виявлено несанкціоноване втручання, що вплинуло на роботу кабельного телебачення. Ми вже працюємо над усуненням проблеми та докладаємо всіх зусиль, щоб відновити послугу в найкоротший термін", — йдеться у повідомленні чат-боту компанії.

Раніше ми писали, що російське хакерське угруповання Midnight Blizzard, також відоме як APT29, Nobelium або Cozy Bear, отримало доступ до деяких сховищ вихідного коду та внутрішніх систем компанії Microsoft.

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