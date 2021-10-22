В Україні новий антирекорд хворих та померлих: у яких регіонах ситуація з коронавірусом найскладніша

Від початку пандемії в країні інфікувалося вже понад 2,7 млн людей.
Станом на 22 жовтня, вже другий день поспіль, в Україні знову зафіксували одразу два рекорди коронавірусу - 23 785 інфікованих та 614 смертей.
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Так, найбільше людей за минулу добу померло у Донецькій області - 94, Дніпропетровській області - 57, у Херсонській - 54, в Одеській - 45 та у Києві - 44.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і місті Київ (1323).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1323 випадки;
- Вінницька область – 558 випадків;
- Волинська область – 528 випадків;
- Дніпропетровська область – 1641 випадок;
- Донецька область – 1178 випадків;
- Житомирська область – 1144 випадки;
- Закарпатська область – 238 випадків;
- Запорізька область – 1391 випадок;
- Івано-Франківська область – 599 випадків;
- Київська область – 811 випадків;
- Кіровоградська область – 168 випадків;
- Луганська область – 603 випадки;
- Львівська область – 1647 випадків;
- Миколаївська область – 433 випадки;
- Одеська область – 1484 випадки;
- Полтавська область – 1020 випадків;
- Рівненська область – 865 випадків;
- Сумська область – 1305 випадків;
- Тернопільська область – 696 випадків;
- Харківська область – 1306 випадків;
- Херсонська область – 1248 випадків;
- Хмельницька область – 1294 випадки;
- Черкаська область – 671 випадок;
- Чернівецька область – 601 випадок;
- Чернігівська область – 1033 випадки.
Також зросла і кількість госпіталізацій - за добу до лікарень потрапило понад 5 тисяч людей, а 8 530 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, що попередні два рекорди смертей від коронавірусу в Україні були зафіксовані вчора - 546 та 19 жовтня - 538. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.
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