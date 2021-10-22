В Україні новий антирекорд хворих та померлих: у яких регіонах ситуація з коронавірусом найскладніша

В Україні новий антирекорд хворих та померлих: у яких регіонах ситуація з коронавірусом найскладніша

Від початку пандемії в країні інфікувалося вже понад 2,7 млн людей.

Станом на 22 жовтня, вже другий день поспіль, в Україні знову зафіксували одразу два рекорди коронавірусу - 23 785 інфікованих та 614 смертей.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, найбільше людей за минулу добу померло у Донецькій області - 94, Дніпропетровській області - 57, у Херсонській - 54, в Одеській - 45 та у Києві - 44.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і місті Київ (1323).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1323 випадки;

Вінницька область – 558 випадків;

Волинська область – 528 випадків;

Дніпропетровська область – 1641 випадок;

Донецька область – 1178 випадків;

Житомирська область – 1144 випадки;

Закарпатська область – 238 випадків;

Запорізька область – 1391 випадок;

Івано-Франківська область – 599 випадків;

Київська область – 811 випадків;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 603 випадки;

Львівська область – 1647 випадків;

Миколаївська область – 433 випадки;

Одеська область – 1484 випадки;

Полтавська область – 1020 випадків;

Рівненська область – 865 випадків;

Сумська область – 1305 випадків;

Тернопільська область – 696 випадків;

Харківська область – 1306 випадків;

Херсонська область – 1248 випадків;

Хмельницька область – 1294 випадки;

Черкаська область – 671 випадок;

Чернівецька область – 601 випадок;

Чернігівська область – 1033 випадки.

Також зросла і кількість госпіталізацій - за добу до лікарень потрапило понад 5 тисяч людей, а 8 530 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередні два рекорди смертей від коронавірусу в Україні були зафіксовані вчора - 546 та 19 жовтня - 538. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: новий антирекорд – 24 тисячі хворих на коронавірус за добу

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