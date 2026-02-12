В Україні - нові аварійні відключення: де 12 лютого не діють графіки

Відключення світла. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У четвер, 12 лютого, у низці областей України почали запроваджувати аварійні графіки відключень світла.

Про це стало відомо з повідомлень обленерго.

Київська область

У ДТЕК повідомили, що сьогодні у частині Броварського та Бориспільського районів будуть діяти екстрені відключення електроенергії. В решті області — стабілізаційні.

Реклама

Дніпропетровська область

У ДТЕК наголосили, що, за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення світла. Наразі попередньо оприлюднені графіки не діють.

Зауважимо, цієї ночі армія РФ атакувала Дніпро і область. Внаслідок обстрілу в обласному центрі пошкоджені об’єкт інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. Травми отримали маленькі діти.

Сумська область

На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень для споживачів 1-5 черги. За даними обленерго, йдеться про Шосткинський, Конотопський, Роменський райони, а також Ямпільську та Середино-Будську громади.

Кіровоградська область

Від 09:00 у регіоні застосували аварійні відключення електрики. В обленерго зауважують, що під час одночасного запровадження аварійних і погодинних відключень — час знеструмлення за графіком може бути збільшений.

Реклама

Харківська область

Від ранку у Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Однак, наголосили енергетики, одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Як повідомлялося, цієї ночі армія РФ атакувала енергетику Одеської області. Крім того, було пошкоджено теплоелектростанцію ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання.

Після нічного обстрілу у Києві без світла опинилося понад 100 тисяч родин. Йдеться про будинки у Деснянському районі. Також для будинків у цьому районі діють екстрені відключення світла.