Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
302
Час на прочитання
1 хв

В Україні нові аварійні відключення: де ситуація найскладніша

У трьох областях України застосовують аварійні відключення.

Енергетика

Енергетика / © ТСН.ua

У вівторок, 3 березня, РФ атакувала енергетичну інфраструктуру прифронтових та прикордонних регіонів. Є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє «Укренерго».

Що відомо про ситуацію в енергосистемі

Фахівці наголошують: у місцях, де дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів», — йдеться у повідомленні.

За даними компанії, в окремих регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. Погодинні відключення для всіх категорій споживачів також зберігаються. Споживачам нагадують: з часом і тривалістю можливих знеструмлень за адресами можна ознайомитись на офіційних сторінках обленерго.

Українців закликають ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, переносити енергоємні процеси на вечірні години — після 23:00.

Нагадаємо, в Україні планують відновлення та захист енергетичних об’єктів з урахуванням досвіду цієї зими. Йдеться не лише ремонт пошкоджених об’єктів, а й будівництво нових захисних споруд. Зеленський доручив доопрацювати проєкти та подати їх на затвердження РНБО. Це має забезпечити стабільну роботу енергосистеми навіть в умовах потенційних ворожих обстрілів.

