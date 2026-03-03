- Дата публікації
В Україні нові аварійні відключення: де ситуація найскладніша
У трьох областях України застосовують аварійні відключення.
У вівторок, 3 березня, РФ атакувала енергетичну інфраструктуру прифронтових та прикордонних регіонів. Є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє «Укренерго».
Що відомо про ситуацію в енергосистемі
Фахівці наголошують: у місцях, де дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.
«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів», — йдеться у повідомленні.
За даними компанії, в окремих регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. Погодинні відключення для всіх категорій споживачів також зберігаються. Споживачам нагадують: з часом і тривалістю можливих знеструмлень за адресами можна ознайомитись на офіційних сторінках обленерго.
Українців закликають ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, переносити енергоємні процеси на вечірні години — після 23:00.
Нагадаємо, в Україні планують відновлення та захист енергетичних об’єктів з урахуванням досвіду цієї зими. Йдеться не лише ремонт пошкоджених об’єктів, а й будівництво нових захисних споруд. Зеленський доручив доопрацювати проєкти та подати їх на затвердження РНБО. Це має забезпечити стабільну роботу енергосистеми навіть в умовах потенційних ворожих обстрілів.