В Україні — нові аварійні відключення: графіки не діють у трьох областях

Енерегтика / © Associated Press

Армія РФ завдала нових ударів по енергосистемі України. Є знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, Сумської та Дніпропетровської областей. З’явилася потреба у застосування аварійних відключень.

Про це звітує «Укренерго».

У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити роботу пошкодженого обладнання», — повідомляють у компанії.

Стан енергосистеми України: що відомо

Як стало відомо, через попередні масовані атаки РФ в усіх регіонах України сьогодні застосовуються:

графіки обмеження потужності для промисловості;

графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

«В окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках своїх обленерго», — зазначили у компанії.

Також важливим фактором залишається раціональне споживання електрики. Так, слід обмежити використання потужних електроприладів, а енергомісткі процеси перенести на нічні години — після 23:00.

В «Укренерго» додають: ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за оновленнями.

Нагадаємо, вчора, 9 лютого, у низці регіонів України також застосовувалися аварійні відключення.

Так, причиною стали удари РФ по енергосистемі України. Через обстріли залишилися знеструмленими частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. «Укренерго» дало вказівку про вимушене застосування аварійних відключень.

При цьому наголошується, що по всій Україні продовжують застосовуватися графіки погодинних відключень. Українців учергове закликали до ощадливого енергоспоживання.