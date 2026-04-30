В Україні — нові екстрені відключення світла у низці областей: де ситуація найгірша
В Україні через наслідки ворожих обстрілів запроваджено аварійні та погодинні відключення світла.
Унаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру — на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.
Про це повідомили в «Укренерго».
Там, де це вже дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, за прогнозами нардепа Сергія Нагорняка, навесні відключення світла в Україні будуть короткими, але влітку через спеку вони стануть тривалішими, оскільки пошкоджена тепло- та гідроенергетика не здатна покривати вечірні піки.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що українська енергосистема залишається у вкрай складному стані, і відключення електроенергії можуть виникати у будь-який момент щонайменше протягом кількох років. Навіть за наявності всіх необхідних ресурсів повне відновлення триватиме не менше трьох років.