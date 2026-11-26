Відключення світла 26 листопада / © Фото з відкритих джерел

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Росіяни не припиняють бити по українській енергетичній інфраструктурі. Через нові атаки станом на ранок без електропостачання залишаються споживачі у семи регіонах. Запроваджуються нові відключення світла 26 листопада.

Про це повідомили в «Укренерго».

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Нові відключення світла в Україні: де будуть графіки 26 листопада

Фахівці вже працюють над ремонтом мереж на всіх ділянках, де це безпечно. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити оселі українців.

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«Станом на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях», — пишуть в «Укренерго».

Знеструмлення стало наслідком російських атак уночі та зранку.

Водночас через пошкодження обладнання в низці областей до кінця дня доведеться обмежувати споживання електрики. Для промислових підприємств запроваджують графіки обмеження потужності, а для всіх інших категорій споживачів діятимуть погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3,5 черг.

Дізнатися точний час знеструмлення за своєю адресою можна на офіційних ресурсах місцевого оператора системи розподілу.

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Відключення світла сьогодні: графіки на 26 листопада

Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури після російських атак у четвер, 26 листопада, у частині областей України протягом доби застосовуватимуть планові обмеження споживання електроенергії обсягом від 0,5 до 3,5 черги. За інформацією НЕК «Укренерго», графіки діятимуть з 00:00 до 23:59 для всіх категорій споживачів.

Для промислових споживачів передбачені графіки обмеження потужності, а для населення та інших категорій — погодинні відключення. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

Конкретні години знеструмлень залежать від регіону та групи споживачів, а час і обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

26 листопада відключення будуть для Києва й Київської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської, Чернігівської, Черкаської, Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Волинської, Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Рівненської областей.

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