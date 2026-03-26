В Україні нові відключення світла через удари РФ: де ситуація найгірша

Протягом останньої доби ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі кількох регіонів України. На ранок повідомляють про нові відключення електроенергії в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. Найсерйозніші пошкодження — на Одещині та Чернігівщині.

Про це інформує «Укренерго».

У всіх можливих з точкик зору безпеки районах вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити подачу електроенергії для споживачів у найкоротші терміни.

Водночас оператори радять споживати електроенергію максимально ощадливо. Через активне енергоспоживання доцільно користуватися приладами у період роботи сонячних електростанцій.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години — з 17:00 до 22:00», — закликали енергетики.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому усі актуальні дані радять перевіряти на офіційних сайтах та сторінках у соцмережах ваших обленерго.

Росія масовано атакує Україну — останні новини

РФ атакувала багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок обстрілу кілька людей отримали поранення, є серйозні руйнування. На місцях працювали рятувальники.

Також завдала ударів по українських портах і залізничній інфраструктурі. Так, на Кіровоградщині БпЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів, кілька одиниць пошкоджено. На півдні також пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу. Під час російських ударів, на щастя, минулося без постраждалих.