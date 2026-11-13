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В Україні — нові відключення світла: де ситуація найгірша
Обмеження електропостачання діють у більшій частині України. У регіонах переважно діють графіки погодинних відключень.
Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
Про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.
«Енергетики працюють у посиленому режимі, однак нові ворожі атаки та постійні повітряні тривоги ускладнюють і затримують проведення робіт. У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності», — зазначив він.
Ситуація зі світлом на Київщині
У Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Обухівському районах Київської області діють екстрені відключення.
Причину назвали у ДТЕК: постійні ворожі обстріли й пошкодження енергосистеми, що обмежують можливості передавання електроенергії.
Удари по енегетиці України — останні новини
3 листопада Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки три ТЕС припинили генерацію електроенергії, а в Києві запроваджували екстрені відключення світла. Також російські дрони атакували підстанцію, яка забезпечує роботу Хмельницької АЕС.
На території однієї з підстанцій «Укренерго» після російського удару утворилася вирва розміром із будинок. У компанії заявили, що цього року РФ змінила тактику та значно посилила атаки на українську енергетику.
31 жовтня окупанти знову атакували серйозно пошкоджене енергетичне обладнання на Дніпропетровщині, влучивши у два об’єкти ДТЕК, зокрема у той, де фахівці відновлювали світло майже дві доби.
Президент Володимир Зеленський повідомив про нові кроки України у відповідь на російські удари по енергетиці. Він наголосив, що операція проти нафтопереробної галузі РФ триватиме.