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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні — нові відключення світла: де ситуація найгірша

Обмеження електропостачання діють у більшій частині України. У регіонах переважно діють графіки погодинних відключень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Світло в Україні почало зникати не за графіками

Світло в Україні почало зникати не за графіками / © Associated Press

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Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, однак нові ворожі атаки та постійні повітряні тривоги ускладнюють і затримують проведення робіт. У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності», — зазначив він.

Ситуація зі світлом на Київщині

У Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Обухівському районах Київської області діють екстрені відключення.

Причину назвали у ДТЕК: постійні ворожі обстріли й пошкодження енергосистеми, що обмежують можливості передавання електроенергії.

Удари по енегетиці України — останні новини

3 листопада Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки три ТЕС припинили генерацію електроенергії, а в Києві запроваджували екстрені відключення світла. Також російські дрони атакували підстанцію, яка забезпечує роботу Хмельницької АЕС.

На території однієї з підстанцій «Укренерго» після російського удару утворилася вирва розміром із будинок. У компанії заявили, що цього року РФ змінила тактику та значно посилила атаки на українську енергетику.

31 жовтня окупанти знову атакували серйозно пошкоджене енергетичне обладнання на Дніпропетровщині, влучивши у два об’єкти ДТЕК, зокрема у той, де фахівці відновлювали світло майже дві доби.

Президент Володимир Зеленський повідомив про нові кроки України у відповідь на російські удари по енергетиці. Він наголосив, що операція проти нафтопереробної галузі РФ триватиме.

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