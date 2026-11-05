Відключення світла 5 листопада / © Associated Press

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Доповнено додатковими матеріалами

У четвер, 5 листопада, в частині областей України запровадять погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів. Також обмежуватимуть споживання електрики промисловими підприємствами.

Про це повідомили в «Укренерго».

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Відключення світла 5 листопада — що відомо про графіки

За інформацією компанії, графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть протягом усієї доби — від 00:00 до 23:59.

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У цей самий період, від 00:00 до 23:59, застосовуватимуть і графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від двох до чотирьох черг.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти України.

В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли. Тому українцям радять стежити за актуальною інформацією і графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Також енергетики закликали ощадливо використовувати електроенергію у періоди, коли вона з’являється за графіком.

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Графіки відключення світла 5 листопада за регіонами

У четвер, 5 листопада, в низці областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують через складну ситуацію в енергосистемі після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Для споживачів передбачені відключення за чергами та підчергами.

Київ

Станом на 09:30 за командою Укренерго в частині Святошинського, Шевченківського та Подільського районів розпочалися екстрені відключення світла, графіки не діють.

У Києві 5 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження передбачені всім 60 груп споживачів, проте тривалість знеструмлення залежить від конкретної черги.

Згідно з оприлюдненим графіком, для більшості груп передбачено три періоди відключень протягом доби. У поодиноких випадках електроенергії не буде сумарно до 15 годин.

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Для кожної групи споживачів у столиці відомий час знеструмлення.

Група 1: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–23:30.

Група 2: 00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–24:00.

Група 3: 00:00–02:30, 07:30–14:00, 16:30–24:00.

Група 4: 00:00–03:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00.

Група 5: 00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00.

Група 6: 00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00.

Група 7: 01:30–07:30, 10:00–17:30, 20:30–24:00.

Група 8: 02:00–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00.

Група 9: 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:00–24:00.

Група 10: 03:00–10:00, 12:30–20:30.

Група 11: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 13:00–21:30.

Група 12: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 14:00–22:00.

Група 13: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–23:30.

Група 14: 00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–24:00.

Група 15: 00:00–02:30, 07:30–14:00, 16:30–24:00.

Група 16: 00:00–03:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00.

Група 17: 00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00.

Група 18: 00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00.

Група 19: 01:30–07:30, 10:00–17:30, 20:30–24:00.

Група 20: 02:00–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00.

Група 21: 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:00–24:00.

Група 22: 03:00–10:00, 12:30–20:30.

Група 23: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 13:00–21:30.

Група 24: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 14:00–22:00.

Група 25: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–23:30.

Група 26: 00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–24:00.

Група 27: 00:00–02:30, 07:30–14:00, 16:30–24:00.

Група 28: 00:00–03:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00.

Група 29: 00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00.

Група 30: 00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00.

Група 31: 01:30–07:30, 10:00–17:30, 20:30–24:00.

Група 32: 02:00–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00.

Група 33: 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:00–24:00.

Група 34: 03:00–10:00, 12:30–20:30.

Група 35: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 13:00–21:30.

Група 36: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 14:00–22:00.

Група 37: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–23:30.

Група 38: 00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–24:00.

Група 39: 00:00–02:30, 07:30–14:00, 16:30–24:00.

Група 40: 00:00–03:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00.

Група 41: 00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00.

Група 42: 00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00.

Група 43: 01:30–07:30, 10:00–17:30, 20:30–24:00.

Група 44: 02:00–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00.

Група 45: 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:00–24:00.

Група 46: 03:00–10:00, 12:30–20:30.

Група 47: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 13:00–21:30.

Група 48: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 14:00–22:00.

Група 49: 00:00–01:30, 06:00–12:30, 15:00–23:30.

Група 50: 00:00–02:00, 06:00–13:00, 16:00–24:00.

Група 51: 00:00–02:30, 07:30–14:00, 16:30–24:00.

Група 52: 00:00–03:00, 08:00–15:00, 17:30–24:00.

Група 53: 00:00–04:00, 08:30–16:00, 18:30–24:00.

Група 54: 00:00–04:30, 09:00–16:30, 19:30–24:00.

Група 55: 01:30–07:30, 10:00–17:30, 20:30–24:00.

Група 56: 02:00–08:30, 11:00–18:30, 21:30–24:00.

Група 57: 02:30–09:00, 11:30–19:30, 22:00–24:00.

Група 58: 03:00–10:00, 12:30–20:30.

Група 59: 00:00–00:30, 04:00–11:00, 13:00–21:30.

Група 60: 00:00–01:00, 04:30–11:30, 14:00–22:00.

Щоб дізнатися, до якої групи належить адреса, споживачам варто скористатися сервісами оператора системи розподілу. Графіки також можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тому рекомендується стежити за оновленнями.

Перевірити інформацію можна на офіційних ресурсах ДТЕК Київські електромережі та в Telegram-каналі «єСвітло Київ».

Київська область

Для Київської області також оприлюднили погодинні графіки на 5 листопада. За опублікованими даними, найдовші періоди без електроенергії передбачені для окремих підчерг:

1.1 Черга: відсутнє з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 18:00, з 21:00 до 24:00.

1.2 Черга: відсутнє з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:00, з 10:30 до 18:00, з 21:00 до 24:00.

2.1 Черга: відсутнє з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 18:00, з 21:00 до 24:00.

2.2 Черга: відсутнє з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 18:00, з 21:00 до 24:00.

3.1 Черга: відсутнє з 03:30 до 11:00, з 14:00 до 21:30.

3.2 Черга: відсутнє з 03:30 до 11:00, з 14:00 до 21:30.

4.1 Черга: відсутнє з 03:30 до 07:00, з 08:00 до 11:00, з 14:00 до 21:30.

4.2 Черга: відсутнє з 03:30 до 07:00, з 08:00 до 11:00, з 14:00 до 21:30.

5.1 Черга: відсутнє з 07:00 до 14:30, з 17:30 до 24:00.

5.2 Черга: відсутнє з 07:00 до 14:30, з 17:30 до 24:00.

6.1 Черга: відсутнє з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 14:30, з 17:30 до 22:00.

6.2 Черга: відсутнє з 07:00 до 14:30, з 17:30 до 22:00.

Найбільше часу без електроенергії проводять черги 1.1 та 1.2 — загалом 14,5 годин обмежень на добу.

Перевірити свою групу можна за посиланням.

Енергетики попереджають, що протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українців закликають не вмикати всі електроприлади одночасно після відновлення живлення, а під час відключень від’єднувати чутливу техніку від мережі, щоб уберегти її від можливих стрибків напруги.

Дніпропетровська область

1.1 Черга: відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 24:00.

1.2 Черга: відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 24:00.

2.1 Черга: відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30, з 19:30 до 24:00.

2.2 Черга: відсутнє з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30, з 19:30 до 24:00.

3.1 Черга: відсутнє з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 20:00.

3.2 Черга: відсутнє з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 20:00.

4.1 Черга: відсутнє з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 16:30.

4.2 Черга: відсутнє з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 16:30.

5.1 Черга: відсутнє з 00:00 до 00:30, з 05:30 до 13:00, з 16:00 до 20:00.

5.2 Черга: відсутнє з 00:00 до 00:30, з 05:30 до 13:00, з 16:00 до 20:00.

6.1 Черга: відсутнє з 00:00 до 00:30, з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 22:00.

6.2 Черга: відсутнє з 00:00 до 00:30, з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 22:00.

Одеська область

Стабілізаційні графіки відключень світла в Одесі 5 листопада будуть такими:

1.1 Черга: Світло буде відсутнє з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00.

1.2 Черга: Світло буде відсутнє з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00.

2.1 Черга: Світло буде відсутнє з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 18:30 та з 21:30 до 24:00.

2.2 Черга: Світло буде відсутнє з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 18:30 та з 21:30 до 24:00.

3.1 Черга: Світло буде відсутнє з 04:00 до 11:30 та з 14:30 до 18:30.

3.2 Черга: Світло буде відсутнє з 04:00 до 11:30 та з 14:30 до 18:30.

4.1 Черга: Світло буде відсутнє з 04:00 до 08:30 та з 14:30 до 22:00.

4.2 Черга: Світло буде відсутнє з 04:00 до 08:30 та з 14:30 до 22:00.

5.1 Черга: Світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.

5.2 Черга: Світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:00 до 22:00.

6.1 Черга: Світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00.

6.2 Черга: Світло буде відсутнє з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 15:00 та з 18:00 до 22:00.

Житомирська область

На Житомирщині 5 листопада обсяг погодинних відключень змінюватиметься протягом доби.

Черга 1

1.1 — 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00.

1.2 — 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00.

Черга 2

2.1 — 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00.

2.2 — 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00.

Черга 3

3.1 — 00:00–02:00, 06:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00.

3.2 — 06:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00.

Черга 4

4.1 — 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00.

4.2 — 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00.

Черга 5

5.1 — 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00.

5.2 — 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00.

Черга 6

6.1 — 02:00–06:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00.

6.2 — 02:00–06:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00.

Дізнатися, до якої черги та підчерги належить конкретна адреса, можна на офіційних ресурсах оператора системи розподілу — АТ «Житомиробленерго».

Варто враховувати, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Тому споживачам рекомендують стежити за актуальними повідомленнями енергетиків.

Полтавська область

На Полтавщині 5 листопада обсяг погодинних відключень змінюватиметься протягом доби:

від 00:00 до 06:00 — 2,5 черги

від 06:00 до 08:00 — 3 черги

від 08:00 до 22:00 — 4 черги

від 22:00 до 23:59 — 3 черги

Для кожної підчерги передбачені окремі періоди знеструмлення:

1.1 — 00:00–00:30, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00

1.2 — 00:00–01:00, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–24:00

2.1 — 00:00–01:30, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

2.2 — 00:00–02:00, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00

3.1 — 00:00–03:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00

3.2 — 00:30–04:00, 08:00–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30

4.1 — 01:00–04:30, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00

4.2 — 01:30–05:00, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30

5.1 — 02:00–05:30, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

5.2 — 03:00–06:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–24:00

6.1 — 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00

6.2 — 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–24:00

Перевірити свою чергу за адресою можна на сайті «Полтаваобленерго».

Черкаська область

На Черкащині 5 листопада графіки погодинних відключень діятимуть від 00:00 до 24:00. За інформацією обленерго, обмеження запроваджують через наслідки російських ракетних і дронових атак.

Години відсутності електроенергії за підчергами:

1.1 — 00:00–03:00, 07:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

1.2 — 01:00–03:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

2.1 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–23:00

2.2 — 01:00–04:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–23:00

3.1 — 02:00–05:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00

3.2 — 03:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00

4.1 — 04:00–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

4.2 — 03:00–06:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

5.1 — 00:00–01:00, 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00

5.2 — 00:00–02:00, 05:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00

6.1 — 00:00–01:00, 06:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00

6.2 — 00:00–02:00, 06:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00

Дізнатися свою чергу можна на сайті «Черкасиобленерго», а також у чатботах компанії у Viber і Telegram.

Сумська область

Завтра, 5 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень і на Сумщині. Світло вимикатимуть відповідно до обсягів, опублікованих командою НЕК «Укренерго».

АТ «Сумиобсенерго»

Кіровоградська область

У четвер, 5 листопада, у Кропивницькому та Кіровоградській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Відключення передбачені для всіх шести черг споживачів.

Залежно від підчерги електроенергії не буде упродовж кількох часових проміжків. Для окремих споживачів передбачено до шести періодів знеструмлення протягом доби.

Черга 1:

1.1 — 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00.

1.2 — 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00.

Черга 2:

2.1 — 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00.

2.2 — 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00.

Черга 3:

3.1 — 02:00–04:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00.

3.2 — 02:00–04:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00.

Черга 4:

4.1 — 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

4.2 — 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

Черга 5:

5.1 — 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

5.2 — 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

Черга 6:

6.1 — 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

6.2 — 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

Зазначимо, що розклад погодинних відключень коригують відповідно до розпоряджень НЕК «Укренерго» та ситуації в енергосистемі. Тому варто перевіряти оновлення протягом дня, щоб враховувати можливі зміни часу знеструмлення.

Кіровоградська область

Чернігівська область

У четвер, 5 листопада, на Чернігівщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують за вказівкою НЕК «Укренерго».

У «Чернігівобленерго» попередили, що розклад може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Тому споживачам рекомендують стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах компанії.

Чернігівщина — графік на 5 листопада

Дізнатися свою чергу відключень та переглянути індивідуальний графік за номером особового рахунку можна кількома способами:

на офіційному сайті «Чернігівобленерго»;

у Viber-боті компанії;

у Telegram-боті — ChernigivOEbot.

Енергетики також закликали жителів області ощадливо використовувати електроенергію. Особливо це стосується споживачів, чиї будинки під’єднані до ліній із об’єктами критичної інфраструктури.

Відключення світла в Україні — актуальна ситуація

Раніше енергетики пояснили, чому в одних будинках світло є, а в інших немає понад добу. Як виявилося, така ситуація склалася через зупинення трьох ТЕС, зниження потужності АЕС та постійні атаки на підстанції «Укренерго».

Також відомо, що через російські обстріли енергосистеми в Києві запровадили екстрені відключення світла. У столиці виникли перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту.

Раніше, 3 листопада, Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українській енергетиці. Яка ситуація зі світлом — читайте в матеріалі ТСН.

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