Відключення світла 30 червня / © ТСН

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Через спеку в Україні зростає споживання електроенергії, а негода та російські обстріли ускладнили ситуацію в енергосистемі. У вівторок, 30 червня, в усіх регіонах країни запровадять тимчасові обмеження споживання електропостачання.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

Станом на 09:30 30 червня рівень споживання електроенергії був на 1,2% вищим, ніж у той самий час попереднього дня. Причиною стало підвищення температури повітря та активне використання кондиціонерів.

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За даними енергетиків, увечері 29 червня був зафіксований добовий максимум споживання, який перевищив показник попереднього робочого дня на 7,9%.

У зв’язку зі зростанням навантаження на енергосистему від 17:00 до 22:00 в усіх областях застосовуватимуть заходи обмеження споживання. Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності, а для населення передбачені погодинні відключення обсягом від 0,5 до 1 черги. Інформацію щодо графіків за конкретною адресою рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

«Нагадуємо промисловим споживачам та бізнесу про можливість здійснення направленого імпорту обсягом понад 60% від власного споживання. Це убезпечить вас від застосування погодинних відключень та водночас суттєво допоможе енергосистемі», — зазначають в компанії.

Водночас через негоду без електропостачання залишилися близько 600 населених пунктів у восьми областях — Київській, Чернігівській, Житомирській, Волинській, Львівській, Черкаській, Тернопільській та Хмельницькій. У регіонах тривають роботи з відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

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Крім того, через російські обстріли знеструмлення зафіксовані у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, аварійні бригади вже відновлюють електропостачання.

Енергетики також закликали українців переносити використання потужних електроприладів на період від 10:00 до 15:00 та максимально ощадливо споживати електроенергію у вечірні години — від 16:00 до 23:00.

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)», — зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, раніше співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив про приховані загрози в енергосистемі України та пояснив, чи відключатимуть світло по 9 годин.

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