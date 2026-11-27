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В Україні — нові відключення світла: у двох регіонах ситуація дуже складна
Російські атаки на енергетичну інфраструктуру залишили без електрики частину споживачів в Україні.
Протягом минулої доби росіяни знову завдали ударів по ключових енергооб’єктах та розподільних мережах України. Внаслідок цього станом на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.
Про це повідомляє «Укренерго».
«Складною залишається ситуація на Дніпропетровщині та Херсонщині. Внаслідок російських атак в цих областях знеструмлена значна частина споживачів. В Дніпропетровській області станом на цю годину вимушено застосовуються аварійні відключення», — йдеться у повідомленні.
Відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.
Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури після російських атак у п’ятницю, 27 листопада, у частині областей України протягом доби застосовуватимуть планові обмеження споживання електроенергії обсягом від 0,5 до 3,5 черги. За інформацією НЕК «Укренерго», графіки діятимуть від 00:00 до 23:59 для всіх категорій споживачів.
Для промислових споживачів передбачені графіки обмеження потужності, а для населення та інших категорій — погодинні відключення. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.
Конкретні години знеструмлень залежать від регіону та групи споживачів, а час і обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.