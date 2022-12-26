В Україні - новий антирекорд із офіційно зареєстрованих безробітних: цифра дивує

Станом на 24 листопада було зареєстровано 223 тисячі безробітних. Втім, фактична кількість становить 2,6 млн осіб.

Станом на 26 грудня в Україні офіційно зареєстровано 191 тисячу безробітних. За місяць цифра впала на понад 30 тисяч.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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"Ніколи в історії реєстрації офіційного безробіття в Україні такої низької цифри не було. Для розуміння місяць тому, 24 листопада було 223 тисячі, тобто падіння за місяць більше 30 тисяч осіб. Ні, це не свідчить, що у нас різко все стало чудово в країні з роботою", - зауважив народний депутат.

Він назвав три чинники, які впливають на ринок праці. Це:

Виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів Баланс виїзду за кордон від жовтня знову негативний. Більше людей виїжджає. Чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату. Тому зараз 77% зареєстрованих безробітних - це жінки.

Нагадаємо, у Мінекономіки повідомили, що фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 млн осіб, тоді як у на обліку Державної служби зайнятості перебуває лише 215 тисяч безробітних (станом на листопад). Наступного року прогнозують, що кількість фактичних безробітніх зросте до 2,8 млн осіб.

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