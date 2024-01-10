В Україні новий рекорд споживання електроенергії: як запобігти відключенням світла

У середу, 10 січня, в Україні зафіксували новий рекорд споживання електроенергії, особливо в ранкові години.

Диспетчерський центр "Укренерго" упродовж всього дня 10 січня докладає зусиль, щоби збалансувати роботу енергосистеми. Українців просять ощадливо споживати електроенергію.

Про це пише пресслужба "Укренерго".

Енергетики просять уважно ставитись до користування потужними електроприладами впродовж всього дня, зокрема:

зменшити використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів — особливо це актуально в ранковий та вечірній час;

не вмикати одночасно праску, пральну машину, пилосмок та бойлер;

вимикати світло в приміщеннях, в яких ніхто не перебуває.

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"Бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми: зменшіть освітлення вивісок, вітрин, банерів та новорічних гірлянд. Ці прості правила допоможуть не лише зменшити навантаження на енергосистему нашої країни, але й зекономити гроші. Менше споживаєте, менше платите!" - наголошують енергетики.

Нагадаємо, станом на ранок 10 cічня через шквальний вітер, обледеніння ліній, падіння опор та ожеледь в Україні було знеструмлено 523 населених пункти. Крім того, тисячі мешканців країни були без світла через обстріли.

Раніше очільник Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, що існує ймовірність запровадження графіків відключень світла через значне похолодання в Україні та підвищення рівня споживання.

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