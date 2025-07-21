Геннадій Шаповалов

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Новий командувач Сухопутних військ Геннадій Шаповалов, який 19 червня замінив на цій посаді генерала Михайла Драпатого, опублікував звернення до військових, в якому окреслив свої завдання на новій посаді.

Про це пише пресслужба Сухопутних військ.

За словами Шаповалова, одним з найголовніших завдань для нього на сьогодні є генерація військ. Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ.

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Генерал наголосив, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян.

«Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне — збереження самого факту існування нашої держави», — сказав він.

Ще одним завданням Шаповалов назвав вдосконалення та розвиток у питаннях бойової підготовки.

«Підготовка наших підрозділів має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються воїни на фронті. Впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад — також наш пріоритет», — каже очільник «сухопутки».

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Він вважає принципово важливим розвиток усіх без винятку складових Сухопутних військ: піхоти, танкових підрозділів, артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації.

Генерал переконує, що «готовий до відкритого діалогу, ініціатив, пропозицій і конструктивної критики».

Хто такий Геннадій Шаповалов

ТСН.ua вирішив нагадати біографію нового очільника Сухопутних військ генерала Геннадія Шаповалова, який буде відповідати в тому числі і за мобілізацію, адже ТЦК належать до складу Сухопутних військ.

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

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© АрміяInform

Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

Шаповалов у США. Фото з його сторінки у Facebook

Пройшов всі сходинки військової кар’єри — від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Шаповалов у 2020 році під час присяги новобранців. Фото 59-ї бригади.

2022-го Шаповалов став начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ.

У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Влітку 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

У квітні 2024 року був призначений командувачем військ оперативного командування «Південь».

Геннадій Шаповалов (справа) під час призначення на посаду командувача ОК “Південь” 16 квітня 2024 року

У січні 2025-го Шаповалов очолив українську команду в місії НАТО по координації західної військової допомоги Україні. Він працював у німецькому місті Вісбаден, де був розташований штаб нової місії НАТО, що координувала військову допомогу Україні.

Що кажуть про нього у Генштабі

У Генштабі натомість пояснили, що командувач Сухопутних військ ЗС України має підвищувати боєздатність армії, поліпшувати систему мобілізації та підготовку військовослужбовців, впроваджувати інноваційні підходи в управлінні відповідно до стандартів НАТО.

«Геннадій Шаповалов — представник нової генерації українських офіцерів, який має значний бойовий досвід та водночас не на словах знайомий із організацією військової структури за стандартами НАТО», — зазначають у Генштабі.

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Нагадаємо, що Михайло Драпатий, який подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ через черговий удар по полігону, зрештою був звільнений. Натомість Драпатий отримав посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ.