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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні — новий командувач Сухопутних військ, відповідальний за ТЦК і мобілізацію: що про нього відомо

ТСН.ua вирішив нагадати біографію нового очільника Сухопутних військ генерала Геннадія Шаповалова, який буде відповідати в тому числі і за мобілізацію.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Геннадій Шаповалов

Геннадій Шаповалов

Новий командувач Сухопутних військ Геннадій Шаповалов, який 19 червня замінив на цій посаді генерала Михайла Драпатого, опублікував звернення до військових, в якому окреслив свої завдання на новій посаді.

Про це пише пресслужба Сухопутних військ.

За словами Шаповалова, одним з найголовніших завдань для нього на сьогодні є генерація військ. Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ.

Генерал наголосив, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян.

«Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне — збереження самого факту існування нашої держави», — сказав він.

Ще одним завданням Шаповалов назвав вдосконалення та розвиток у питаннях бойової підготовки.

«Підготовка наших підрозділів має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються воїни на фронті. Впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад — також наш пріоритет», — каже очільник «сухопутки».

Він вважає принципово важливим розвиток усіх без винятку складових Сухопутних військ: піхоти, танкових підрозділів, артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації.

Генерал переконує, що «готовий до відкритого діалогу, ініціатив, пропозицій і конструктивної критики».

Хто такий Геннадій Шаповалов

ТСН.ua вирішив нагадати біографію нового очільника Сухопутних військ генерала Геннадія Шаповалова, який буде відповідати в тому числі і за мобілізацію, адже ТЦК належать до складу Сухопутних військ.

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само — з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

/ © АрміяInform

© АрміяInform

Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

Шаповалов у США. Фото з його сторінки у Facebook

Шаповалов у США. Фото з його сторінки у Facebook

Пройшов всі сходинки військової кар’єри — від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Шаповалов у 2020 році під час присяги новобранців. Фото 59-ї бригади.

Шаповалов у 2020 році під час присяги новобранців. Фото 59-ї бригади.

  • 2022-го Шаповалов став начальником Головного управління військового співробітництва ЗСУ.

  • У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

  • Влітку 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

  • У квітні 2024 року був призначений командувачем військ оперативного командування «Південь».

Геннадій Шаповалов (справа) під час призначення на посаду командувача ОК “Південь” 16 квітня 2024 року

Геннадій Шаповалов (справа) під час призначення на посаду командувача ОК “Південь” 16 квітня 2024 року

  • У січні 2025-го Шаповалов очолив українську команду в місії НАТО по координації західної військової допомоги Україні. Він працював у німецькому місті Вісбаден, де був розташований штаб нової місії НАТО, що координувала військову допомогу Україні.

Що кажуть про нього у Генштабі

У Генштабі натомість пояснили, що командувач Сухопутних військ ЗС України має підвищувати боєздатність армії, поліпшувати систему мобілізації та підготовку військовослужбовців, впроваджувати інноваційні підходи в управлінні відповідно до стандартів НАТО.

«Геннадій Шаповалов — представник нової генерації українських офіцерів, який має значний бойовий досвід та водночас не на словах знайомий із організацією військової структури за стандартами НАТО», — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, що Михайло Драпатий, який подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ через черговий удар по полігону, зрештою був звільнений. Натомість Драпатий отримав посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

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