Цвітна капуста стала причиною інциденту у Кропивницькому / © pixabay.com

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У Кропивницькому Кіровоградської області стався мовний інцидент. Звичайна покупка овочів у місцевому магазині закінчилася викликом правоохоронців, звинуваченнями у «роботі на РФ»

Про деталі сутички на відео у Tik-Tok розповіла сама продавчиня крамниці.

Що відмо про інциден із цвітною капустою

За словами працівниці магазину, під час робочої зміни до закладу несподівано прибув наряд поліції. Як з’ясувалося, правоохоронців викликала одна з відвідувачок, якій категорично не сподобався напис на ціннику з овочами. Покупчиня побачила назву «цвітна капуста» і заявила, що це слово є російським, тож його негайно треба замінити на «кольорова капуста».

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У написі на ціннику жінка розгледіла ледь не ворожий осередок агентів Кремля та доказ «антиукраїнської діяльності». Продавчиня спробувала заспокоїти клієнтку та пояснити їй базові правила української мови.

© Фото із соціальних мереж

«Вона каже «не цвітна, а кольорова». Запитую якого вона кольору? Говорю, «Цвітна капуста — від слова «цвіт», вона цвіте, суцвіття», — намагалася пояснити продавчиня.

Однак цих аргументів покупчині виявилося недостатньо: оскільки відвідувачка була впевнена, що продавчиня працює «на країну-агресорку», вона наполягала, аби поліція негайно «вжила заходів» проти «порушниці».

Після того, як правоохоронці вислухали обидві сторони конфлікту, вони не знайшли жодного порушення чинного законодавства у діях адміністрації магазину, тому підстав для складання протоколу не було.

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Такий поворот подій обурив «мовну активістку». Після роз’яснень з боку поліцейських вона не прийняла аргументи, а переключилася на нову мішень. Жінка емоційно заявила, що «поліція у нас вся куплена», і пішла геть.

Варто зазначити, що слово «цвітна» є абсолютно нормативним в українській мові. Воно походить від іменника «цвіт» і буквально описує суцвіття рослини, тому жодного відношення до російської мови не має.

Варіант «кольорова» є лише альтернативним синонімом, і обидва слова є абсолютно рівноправними.

Як відреагували українці

Цей інцидент викликав жваве обговорення у соцмережах. Коментатори зазначали, що слово «цвітна» є нормативним в українській мові та досить широко використовується для позначення цього виду капусти.

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Також користувачі соцмережі іронічно висловлювалися в сторону «мовної захисниці».

Реакція українців на інцидент у Кропивницькому / © скриншот

Реакція українців на інцидент у Кропивницькому / © скриншот

Реакція українців на інцидент у Кропивницькому / © скриншот

Реакція українців на інцидент у Кропивницькому / © скриншот

Реакція українців на інцидент у Кропивницькому / © скриншот

Мовне питання в Україні — останні новини

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