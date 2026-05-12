В Україні новий землетрус: що відомо

Землетрус

У ніч проти 12 травня у Закарпатській області зафіксували землетрус. Його магнітуда склала 1,7 бала.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Підземні поштовхи зареєстрували о 01:08:59 у Хустському районі. Осередок землетрусу залягав на глибині 9 кілометрів.

За шкалою Ріхтера магнітуда становила 1,7. Фахівці класифікували цей землетрус як невідчутний, тож місцеві жителі, ймовірно, не помітили коливань земної поверхні.

У Головному центрі спеціального контролю закликали стежити за офіційними повідомленнями щодо сейсмічної активності в регіоні.

Раніше у Закарпатській області поблизу Виноградова 8 травня зафіксували землетрус магнітудою 2,0 бала на глибині 3 км. Він стався о 09:47 за київським часом. Координати епіцентру — 48,18 північної широти та 23,08 східної довготи. За класифікацією сейсмологів, землетрус належить до невідчутних, тож люди могли його не помітити.

