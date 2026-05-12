ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
1 хв

В Україні новий землетрус: що відомо

Землетрус, що стався на Закарпатті 12 травня, відносять до незначних.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Землетрус

Землетрус

У ніч проти 12 травня у Закарпатській області зафіксували землетрус. Його магнітуда склала 1,7 бала.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Підземні поштовхи зареєстрували о 01:08:59 у Хустському районі. Осередок землетрусу залягав на глибині 9 кілометрів.

За шкалою Ріхтера магнітуда становила 1,7. Фахівці класифікували цей землетрус як невідчутний, тож місцеві жителі, ймовірно, не помітили коливань земної поверхні.

У Головному центрі спеціального контролю закликали стежити за офіційними повідомленнями щодо сейсмічної активності в регіоні.

Раніше у Закарпатській області поблизу Виноградова 8 травня зафіксували землетрус магнітудою 2,0 бала на глибині 3 км. Він стався о 09:47 за київським часом. Координати епіцентру — 48,18 північної широти та 23,08 східної довготи. За класифікацією сейсмологів, землетрус належить до невідчутних, тож люди могли його не помітити.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
340
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie