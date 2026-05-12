В Україні обвалилися ціни на сезонний делікатес: що здешевшало на ринках

В Україні майже на третину здешевшав один продукт. Йдеться про популярну ягоду, продаж якої розпочинається навесні. За кілька днів ціни на українську полуницю впали на 40–80 грн.

Про це розповіли на сторінці Столичного ринку.

В Україні здешевшала полуниця: яка ціна за кілограм

На ринках майже на третину здешевшала полуниця, вирощена в українських теплицях. Тепер її можна знайти за 180–220 грн/кг.

Протягом останніх чотирьох днів ціни впали майже на третину, подекуди від 40 до 80 гривень. У Києві полуниця коштує в середньому 180 грн/кг.

У Львові доведеться заплатити більше — 250 грн/кг.

По країні полуниця в середньому коштує 200 грн/кг.

На найбільшому гуртовому ринку столиці полуниця коштує в діапазоні 180–220 грн/кг. Це ціни станом на 12 травня.

Наприкінці минулого тижня полуницю продавали за 260 грн/кг.

Ціни відрізняються залежно від сорту, смаку та розмірів полуниці.

Сорт «Альба» — 200-220 грн/кг

Сорт «Азія» — 190-205 грн/кг

Сорт «Румба» — 180-270 грн/кг

Продавці помітили, що чим вища ціна, тим менший попит на полуницю серед покупців.

На ринках починає з’являтися і перша закарпатська черешня. Її можна придбати за 180 грн/кг. Ціни доволі конкурентні.

Як зміняться ціни на продукти у травні 2026

Нагадаємо, що попри початок сезону свіжих овочів, у травні 2026 року в Україні очікується подальше зростання цін на продукти. За прогнозами експертів, через подорожчання пального, кормів та логістики суттєво зросте вартість молочної продукції: пастеризоване молоко, сметана та масло можуть додати в ціні до 3,6%.

Також прогнозується подорожчання бакалії — ціни на гречку, пшоно та імпортний рис можуть підскочити на 5–10%, тоді як манна та ячна крупа дорожчатимуть помірніше.

Ситуація на ринку овочів та фруктів залишатиметься неоднорідною. Овочі борщового набору можуть здорожчати до 7%, а фрукти — до 10%, у той час як салатні овочі поступово дешевшатимуть на 15–20% завдяки збільшенню пропозиції.

Ціни на основні види м’яса після великодніх коливань мають стабілізуватися на рівні показників кінця квітня.

