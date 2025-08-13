В Україні очікується комфортна і сонячна погода, до кінця тижня спека посилиться.

Погода

У четвер, 14 серпня, в Україні прогнозується одна з найкомфортніших температур повітря в Європі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, денна температура в більшості областей коливатиметься від +24 до +29 градусів. Трохи тепліше буде на півдні та заході країни — до +28–32 градусів. Опадів не очікується: антициклон продовжить утримувати контроль над погодою.

У Києві 14 серпня буде сухо, сонячно та тепло, вдень повітря прогріється до +26 градусів. Така погода залишатиметься комфортною протягом усього тижня.

До кінця тижня температура почне підвищуватися, особливо на півдні, сході та в центральних областях. У неділю, 17 серпня, там очікується спекотна погода — до +30–36 градусів. Водночас на заході та півночі країни температура буде значно нижчою, максимум +20–25 градусів.

Синоптик також зазначила, що попри спекотну погоду, важливо підтримувати гарний настрій, займатися улюбленими справами та допомагати тим, хто цього потребує. Наталка Діденко поділилася враженнями від концерту хору «Гомін», закликаючи українців разом співати та підтримувати наших військових.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до 2040 року зими в Україні суттєво потеплішають, сніг буде рідкістю, а війна додатково впливатиме на клімат через викиди парникових газів та знищення лісів.