Укрaїнa
393
1 хв

В Україні очікується перепад температур від +9 до +34

Частину України накриють грози, попередила Наталка Діденко.

Світлана Несчетна
Гроза

Гроза / © unsplash.com

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у вівторок, 2 вересня, в Україні переважатиме суха сонячна погода.

«На крайньому сході завтра до +34 градусів, а вночі на крайній півночі та в Карпатах (високогір’я не беремо, це особливий статус) +9+12 градусів», — зазначила вона.

За словами Діденко, у східній частині країни залишки атмосферного фронту спричинять дощі та навіть грози. «Опади також завтра ймовірні на Дніпропетровщині, місцями на Херсонщині та в Криму. А найближчої ночі ще подекуди подощить на Черкащині, Полтавщині і Миколаївщині», — уточнила вона.

Синоптикиня розповіла, що температура повітря в Україні вдень становитиме +24…+28 градусів, на заході +26…+30, на півдні +29…+33, а на сході +29…+34.

«У Києві 2-го вересня буде сухо сонячно та чудові +26 градусів», — підкреслила вона.

Діденко також додала, що відчутне зниження температури прогнозується з 7 вересня. «Послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря очікується із 7-го вересня — прогностична діаграма для Києва ось внизу», — пояснила синоптикиня.

Прогностична діаграма для Києва / © Наталія Діденко / Facebook

Прогностична діаграма для Києва / © Наталія Діденко / Facebook

Крім того, Наталка Діденко попередила, що у вівторок, 2 вересня, передбачаються сильні магнітні бурі. «Зверніть увагу на свій фізичний стан, особливо на ваших старших — можливі головний біль, артеріальний тиск тощо», — зазначила вона.

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом погоди на вересень 2025 року.

