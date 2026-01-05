- Дата публікації
-
Укрaїнa
В Україні очікується погіршення погоди: що відомо
В Україні 6–8 січня істотно погіршиться погода: синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.
У наступні три доби, 6–8 січня, очікується ускладнення погодних умов.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
У західних областях часом сніг, температура вночі та вдень 1–8° морозу: на півдні та південному сході країни переважно дощ, температура вночі та вдень від 2° морозу до 9° тепла. На решті території мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман, коливання температури вночі та вдень від 7° морозу до 2° тепла.
Найближчої ночі на півночі та північному сході 9–14° морозу.
На дорогах, крім півдня, ожеледиця.
Нагадаємо, вночі Росія піднімала авіацію, однак не застосовувала її через погоду.