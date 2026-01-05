ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
413
1 хв

В Україні очікується погіршення погоди: що відомо

В Україні 6–8 січня істотно погіршиться погода: синоптики попереджають про сніг та ожеледицю.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Сніг та ожеледиця

Сніг та ожеледиця / © Associated Press

У наступні три доби, 6–8 січня, очікується ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У західних областях часом сніг, температура вночі та вдень 1–8° морозу: на півдні та південному сході країни переважно дощ, температура вночі та вдень від 2° морозу до 9° тепла. На решті території мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, туман, коливання температури вночі та вдень від 7° морозу до 2° тепла.

Найближчої ночі на півночі та північному сході 9–14° морозу.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Правила поведінки під час ожеледиці / © Міністерство охорони здоров’я України

Правила поведінки під час ожеледиці / © Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, вночі Росія піднімала авіацію, однак не застосовувала її через погоду.

