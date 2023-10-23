В Україні очікується до +20 та можливий сніг: прогноз на тиждень

В Україні протягом тижня, 23-29 жовтня, очікується тепла та нестійка погода з дощами, грозами та навіть снігом.

Погода в Україні протягом тижня, 23-29 жовтня, буде досить теплою, однак дощовою. Так, в окремих районах може випасти місячна норма опадів та можливі грози.

Про це кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич повідомив у огляді погодних умов в Україні на тиждень на сайті Meteoprog.

Прогноз погоди на тиждень

"Активне надходження повітряних мас із південної Європи забезпечить досить високий температурний фон в нашій країні протягом усього тижня. Найбільш високі показники традиційно очікуються у південних, центральних та місцями у західних регіонах", – поінформував Кібальчич.

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Водночас через переміщення атмосферних фронтів та баричних улоговин в Україні очікуються дощі різної інтенсивності.

"В окремих районах впродовж тижня може випасти місячна норма опадів, а за рахунок високої температури не виключені й локальні грози", – попередив метеоролог.

Він додав, що вночі та вранці можливі тумани, особливо у центральних, західних та південних областях.

Прогноз погоди на 23 жовтня в Україні

Погода у понеділок, 23 жовтня, принесе короткочасні дощі до північних областей та на північний схід України. Місцями можливі грози. На решті території без істотних опадів. Вітер західної чверті, 7-12 м/с. У північних областях вранці та вдень місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +18 градусів. У південних, центральних та східних регіонах України буде ще тепліше – вдень +21+26 градусів, а у Криму – до +28.

Прогноз погоди на 24 жовтня

Погода у вівторок, 24 жовтня, в Україні очікується переважно без опадів. Лише вночі та вранці на півночі Лівобережжя прогнозуються невеликі дощі. Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Нічна температура повітря у північних та західних областях становитиме +4+9 градусів, а в південній половині та на сході – +9+14 градусів. Максимальна температура вдень сягатиме +10+15 градусів. Водночас у західних та південних регіонах очікується +15+20 градусів.

Прогноз погоди на 25 жовтня

Погода в Україні на 25 жовтня буде дощовою: вночі дощитиме західних областях, а вдень – на більшій частині території країни. Подекуди прогнозуються значні опади. Вітер очікується південно-східний, а в західних областях – північний, 5-10 м/с. Щодо температури повітря, то вночі у західних та південних областях прогнозується +9+14 градусів, на решті території – +3+8 градусів. Денна температура повітря коливатиметься в межах +8+13 градусів. А на півдні та в Криму буде +15+20 градусів.

Прогноз погоди на 26 жовтня

У четвер, 26 жовтня, в Україні очікується волога нестійка погода з дощами. Водночас на Лівобережжі опади будуть значними, а на крайній півночі можливий навіть мокрий сніг. Вітер матиме змінні напрямки, 3-8 м/с. Нічна температура повітря становитиме від 0 градусів на крайній півночі України до +16 градусів на Одещині та в Криму. Температура повітря вдень очікується від +3 градусів на півночі до +20 градусів у Криму.

Прогноз погоди на 27 жовтня

Погода у п'ятницю, 27 жовтня, принесе до України дощі: опади очікуються вночі у північних та східних областях, місцями можливий мокрий сніг. Також вдень та ввечері дощі, подекуди суттєві, прогнозуються у західних, південних, а також у Черкаській та Київській областях. На Одещині та у Криму можливі грози. Вітер південно-східної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3+8 градусів, а вдень очікується +7+12 градусів. На півдні буде дещо тепліше – +13+18 градусів.

Прогноз погоди на 28 жовтня

Погода в Україні 28 жовтня на більшій частині буде дощовою. На Лівобережжі очікуються місцями значні опади. Вітер переважно західної чверті, 5-10 м/с. Нічна температура повітря прогнозується від +5 до +10 градусів. Температура повітря вдень сягатиме +10+15 градусів, а в західних та південних областях – +14+19 градусів.

Прогноз погоди на 29 жовтня

Погода 29 жовтня в Україні: вночі без істотних опадів, однак вдень короткочасні дощі та місцями грози прогнозуються у західних та південних регіонах. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7+12 градусів. Денна температура повітря очікується на рівні +13+18 градусів.

Зауважимо, що погода в Україні протягом останніх років значно змінилася, повідомила Вазіра Мартазінова з Українського гідрометеорологічного інституту. Наприклад, стало менше опадів, а 2023 року відбувається перебудова погодних умов.

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