В Україні очікується новий сплеск цін на продукти: експерт озвучив прогноз

Здорожчання електроенергії та пального від 1 липня призведе до нового сплеску цін на продукти.

Про це розповідає директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Луценко.

Експерт каже, що збереглося зростання цін на м'ясо та м’ясопродукти (на 1,9% проти травня), овочі (1%), рибу та продукти з риби (0,3%), а на макаронні вироби зменшення цін у травні на 0,2% змінилося зростанням на 0,1% у червні. Крім того, припинилося зменшення цін на цукор.

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"Останні тенденції динаміки споживчих цін на продукти харчування дають підстави очікувати їх зниження в цілому вже у липні. Однак здорожчання електроенергії та пального від 1 липня, скоріше за все, призведе до нового сплеску споживчих цін, передусім на продукти промислової переробки та тваринництва", – підсумував експерт.

Нагадаємо, що в Україні подешевшали лохина на малина. Ягоди впали у ціні на 27% через стрімке зростання пропозиції на закупівельну активність переробних підприємств.

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