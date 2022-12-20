В Україні очікується потепління: прогноз погоди на середу, 21 грудня

Минула морозна ніч поступово переходить у тепліші дні, які переважатимуть найближчим часом. Завтра, 21-го грудня, в більшості областей України максимальна температура повітря становитиме +1 +4 градуси, у південній частині +4 +8 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Прийдешня ніч ще підморозить, але помірно, "мінуси" будуть незначними. Нарешті завтра стихне вітер, із сильного до помірного та навіть невеликого. Напрямок - з південного заходу", - зазначила Діденко.

За її словами, 21-го грудня суха погода домінуватиме в більшості областей України. Лише на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині є ймовірність невеликого мокрого снігу.

Нагадаємо, у Карпатах намело снігу, а також вдарили морози. Так, 20 грудня температура повітря на високогір'ї опустилася до -10°С.

Погода в регіонах, зима в Україні розгулялася по-справжньому

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