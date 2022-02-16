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В Україні очікується сильний туман: рятувальники попередили про небезпеку

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В Україні очікується сильний туман: рятувальники попередили про небезпеку

Pexels

Туман очікується вночі та вранці 17 лютого.

В Україні 17 лютого очікується сильний туман. Через це оголошено про перший рівень небезпеки. 

Про це повідомили в ДСНС України. 

"У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 17 лютого туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки - "жовтий")", - йдеться у повідомленні. 

Рятувальники наголосили, що така погода може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, у четвер та п'ятницю, 17-18 лютого, на заході України очікується пiдвищення рiвня води у річках.

Також рятувальники попередили про сильний вітер, який очікується 17 грудня. 

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