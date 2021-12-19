В Україні очікують на хуртовину: в Карпатах є небезпека сходження лавин

В Україні очікують на хуртовину: в Карпатах є небезпека сходження лавин

Рятувальники закликають туристів планувати походи в гори.

Рятувальники попереджають про хуртовини, а також небезпеку сходження лавин у Карпатах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Зазначається, що у неділю, 19 грудня, очікується сильний сніг та хуртовина. "Вгорах Івано-Франківської, Львівської та на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень)", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають туристів планувати походи в гори, а також реєструвати свій похід в гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Крім того, радять уважно стежит за зміною погодних умов в Карпатах.

До слова, 19 грудня у всій країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах пориви сягатимуть 25-30 м/с. На дорогах більшості областей буде ожеледиця. Вдень у північно-східній частині країни буде хуртовини.

Як повідомлялося, у неділю, 19 грудня, в Україні місцями сніжитиме. Температура вночі 0-5 градусів морозу. Вдень близько нуля. В Карпатах вночі та вдень від 3 до 8 градусів морозу.

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