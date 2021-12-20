В Україні прогнозують ожеледицю, сніг і мороз: яким регіонам і коли очікувати на погодні сюрпризи

Українців попереджають про ожеледицю.
Погода в Україні 20 грудня суттєво погіршиться - синоптики прогнозують не лише похолодання, а й попереджають про ожеледицю. У зв'язку з негодою оголошено І рівень небезпечності.
Про це сказано в повідомленні Укргідрометцентру.
Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
"20 грудня на дорогах більшості областей та столиці очікується ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - кажуть синоптики.
Крім того, за даними синоптиків, 20 грудня в Україні очікується невеликий сніг; на південному сході вночі помірний, вдень невеликий сніг з дощем; вдень у південних областях без істотних опадів.
Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с. Температура протягом доби від 1° тепла до 4° морозу; у південній частині вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла;
У Карпатах сніг, вночі та вдень 4-9° морозу.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
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