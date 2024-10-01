В Україні очікують перших заморозків: в яких областях буде найхолодніше 2 жовтня

По всій країні очікується мінлива хмарність, але опадів синоптики не прогнозують.

На території України у середу, 2 жовтня, буде переважно суха і прохолодна погода. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються перші заморозки від 0 до 3° морозу.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

По всій країні очікується мінлива хмарність, але опадів синоптики не прогнозують. У більшості північних, Вінницькій та Одеській областях вітер буде північний, а на решті територій – південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, на узбережжі морів буде трохи тепліше – до 14°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16+21°, а у східних та південно-східних областях – до +25°.

У західних областях буде вже по-осінньому холодно: вночі 1-6° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті – заморозки на поверхні ґрунту, вдень 12-17° тепла. На високогір'ї Карпат вночі очікується від 3° тепла до 2° морозу, вдень повітря прогріється лише до 8-13° тепла.

У столиці України та Київській області у середу буде без опадів. Вночі температура буде від 6 до 11 градусів тепла, вдень – +16+21°.

В Укргідрометцентрі зазначили, що суха погода в Україні зберігатиметься до вихідних. А вже у суботу на заході та півночі країни почнуться невеликі дощі.

Нагадаємо, на українців чекає чергова погодна аномалія. Інтернет-синоптики обіцяють у жовтні більше тепла, менше опадів і відсутність заморозків та снігу.

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