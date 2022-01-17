В Україні одна з областей наближається до "червоної" зони: де можуть ввести локдаун

В Україні одна з областей наближається до "червоної" зони: де можуть ввести локдаун

У "помаранчевій" зоні лишаються дві області.

В Україні станом на 17 січня "помаранчевій" зоні відповідають дві області, в одній з яких погіршилася ситуація з COVID-19.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

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"Помаранчевими" наразі залишаються Сумська та Івано-Франківська області. В останній же показник динаміки рівня COVID-госпіталізацій відповідає "червоній" зоні - 54,3% за максимального 50%.

Також фіксується зростання коефіцієнту виявлення випадків інфікування - 29,2% в Івано-Франківській області, та 26,9% - в Сумській області. До слова, допустима норма до 20%.

Решта регіонів України в "жовтій" зоні карантину.

Важливо, що офіційного рішення про посилення карантину в Івано-Франківській області немає. Воно ухвалюється, коли протягом кількох днів підряд є погіршення COVID-ситуації.

Міністерство охорони здоров’я України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, станом на 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1213 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 78 людей.

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