В Україні офіційно дозволили вакцинуватися проти коронавірусу втретє: як отримати додаткове щеплення

В Україні офіційно дозволили вакцинуватися проти коронавірусу втретє: як отримати додаткове щеплення

Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини проти COVID-19 для груп ризику відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Згідно з інформацією, отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше, рекомендується: людям з ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів, особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

"Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби", – сказав Віктор Ляшко.

Повний перелік станів та показань для отримання додаткової дози антиковідної вакцини можна знайти в рекомендаціях НТГЕІ.

Своєю чергою головний державний санітарний лікар Ігор Кузін пояснив, що додаткову дозу вакцини проти COVID-19, якщо у людини є для цього медичні покази, можна отримати за направленням від сімейного чи профільного лікаря. Трєтє щеплення можуть отримати через 28-90 днів після другої дози, незалежно від того, якою вакциною імунізувалися раніше.

"Для того, щоб отримати додаткову дозу, необхідно звернутись до свого сімейного або профільного лікаря", – сказав Ігор Кузін.

Сімейний чи профільний лікар може видати направлення довільної форми на щеплення за наявності медичних показань для цього. Важливо, що додаткову дозу можна отримати тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Наголошується, що лікар вакцинальної бригади має внести дані про введення додаткової дози до електронної системи охорони здоров'я, як третю дозу.

"Дія документу про вакцинацію продовжуватись не буде, тобто документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози", – додав Ігор Кузін.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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