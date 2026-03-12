В Україні "офісники" обманювали на мільйони: чому вони не сіли до в'язниці

В Україні викрили "офісників" / © ТСН

У Києві Дарницький районний суд виніс вирок учаснику масштабної злочинної організації, яка спеціалізувалася на викраденні грошей з банківських карток громадян Чеської Республіки. Злочинці створили стійку структуру з чітким розподілом ролей — від «кодерів» до «вбіверів», використовували Telegram-боти для генерації фішингових посилань та «відмивали» мільйони через криптогаманці.

Про це йдеться у вироку суду.

Якою була ієрархія “офісників”

Злочинна організація під назвою «Polaris Company» виникла як відгалуження вже відомої правоохоронцям групи «Inspire Team». Організатори облаштували офіс у садово-дачному кооперативі «Орхідея-3» на околиці Києва, де встановили сучасну техніку та засоби конспірації.

Структура організації була копією ІТ-компанії, але з кримінальним нахилом:

Організатори: розробляли плани, підшукували приміщення, купували VPN-сервіси та розподіляли гроші.

«Кодери»: програмісти, які створили Telegram-бот. Цей бот автоматично генерував фішингові сайти, що копіювали сервіси оголошень (Bazos, Vinted) та служби доставки (DPD).

«Воркери»: найнижча ланка. Знаходили жертв у Чехії, втиралися в довіру та скидали «отруйні» посилання.

«Вбівери»: отримували дані карток від воркерів, через VPN імітували перебування в Чехії та переказували гроші на підконтрольні рахунки через системи TransferGo та Revolut.

Як працювала схема: кейс потерпілих з Чехії

У червні 2023 року мешканка Чехії намагалася продати через сайт Bazos розсувну черепицю. На її оголошення відгукнувся «воркер» (ОСОБА_4). Через WhatsApp він переконав жінку, що вже оплатив товар і доставку через сервіс DPD, та надіслав посилання для отримання грошей.

Перейшовши на фішинговий сайт, жінка ввела дані свого інтернет-банкінгу Monetabank. За лічені хвилини «вбівери» у Києві отримали повний доступ до її рахунку та зняли 19 686 чеських крон (понад 33 тис. грн). Аналогічна доля спіткала й іншу жінку, яка продавала підручники — у неї вкрали 9 743 крони.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Мільйони в крипті та угода з правосуддям

Масштаби діяльності вражають: лише один із учасників, який займався «обналом», отримав на свої рахунки понад 10,6 мільйонів гривень, які потім конвертувалися в криптовалюту USDT.

Підсудний, який виконував роль «воркера», вирішив співпрацювати зі слідством. Він:

Повністю визнав вину. Надав викривальні свідчення на організаторів та інших учасників групи. Добровільно перерахував кошти на підтримку Збройних Сил України.

Вирок суду

Враховуючи активне сприяння розкриттю злочину та відшкодування збитків, суд затвердив угоду про визнання винуватості.

Рішення суду:

Визнати винним за участь у злочинній організації, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу ІТ-систем.

Призначити покарання — 5 років позбавлення волі .

Звільнити від відбування покарання з іспитовим терміном на 3 роки (умовно).

Зараз досудове розслідування щодо організаторів та інших «активістів» «Polaris Company» триває, їхні справи розглядаються окремо.