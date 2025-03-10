В Україні оформити дозвіл на зброю можна через застосунок "Дія" — інструкція

Це значно спростить процес та знизить потребу у бюрократичних процедурах.

В Україні тепер можна отримати дозвіл на зброю через застосунок "Дія". Цей цифровий документ заміняє паперову версію, що значно спрощує процес отримання дозволу та подальше використання.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

З 2022 року в "Дії" провели опитування серед українців про володіння зброєю, що показало високий інтерес до цієї теми. Це дозволило запустити електронний реєстр зброї, що в свою чергу стало основою для цифрового дозволу на зброю.

Нова функція надає можливість користувачам не лише отримувати дозвіл, а й генерувати витяг з Єдиного реєстру зброї, а також отримувати сповіщення про термін дії документа. Це все доступно онлайн, без необхідності носити фізичні документи або стояти в чергах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на порталі та в застосунку "Дія" з’явиться інтеграція ШІ, розширення сервісів для водіїв, "еКонсул", "еНотаріат" та нові цифрові послуги для громадян.

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