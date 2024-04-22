В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: де лунають вибухи

Увечері 22 квітня у більшості регіонів України була оголошена повітряна тривога.

Станом на 22:17 сирени увімкнули майже на всій території України, крім західного регіону.

Карта повітряних тривог станом на 22:17

У Повітряних силах повідомили, що в областях де оголошена повітряна тривога зберігається загроза застосування балістичного озброєння противника.

За інформацією голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, Харків перебуває під ударами. Мер Терехов уточнив, що у місті чути вибухи.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня російські окупанти уже завдавали удару по місту Харків. Внаслідок атаки на очах людей впала частина телевізійної вежі.

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