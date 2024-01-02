В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Триває чергова неспокійна ніч для українців
У ніч проти 2 січня 2024 року удруге за ніч в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
Повітряна тривога оголошена у більшості областей, окрім західного регіону.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття" - заявили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Повітряні Сили ЗСУ попередили про 9 ворожих бомбардувальників Ту-95МС.
А моніторингові канали повідомили про зліт додаткових ворожих бомбардувальників.
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