В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: перебувайте в укриттях

У ніч проти 2 січня 2024 року удруге за ніч в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Повітряна тривога оголошена у більшості областей, окрім західного регіону.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття" - заявили Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Повітряні Сили ЗСУ попередили про 9 ворожих бомбардувальників Ту-95МС.

А моніторингові канали повідомили про зліт додаткових ворожих бомбардувальників.

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