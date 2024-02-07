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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: перебувайте в укриттях

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ворог обстрілює Україну.

У ніч проти 7 лютого в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

За попередньою інформацією, вибухи уже пролунали у Харкові та Миколаєві. 

Поліція нагадує: не нехтуйте сигналами тривоги 

Почувши сирену, негайно перейдіть в укриття і перебувайте там до сигналу "Відбій повітряної тривоги!".

Маємо декілька порад для тих, хто під час повітряної тривоги залишився в будинку чи не встиг добігти до укриття:

  • Негайно перейдіть у приміщення без вікон. Або скористайтесь правилом двох стін, які мають бути між вами та вулицею. 
  • Якщо виникла пожежа чи пошкодження будинку, негайно телефонуйте на 101.
  • Якщо у вашому будинку стався вибух, залиште будівлю самостійно. Але залишіть двері відчиненими! Тоді рятувальникам не доведеться зрізати їх бензорізом для обовʼязкової перевірки.
  • Якщо ви вирішили залишити місто чи свою квартиру, залиште ключі сусідам. Бо в разі надзвичайної ситуації у вашому будинку рятувальники будуть змушені перевіряти кожне помешкання, аби переконатися, що в ньому немає людей.
  • Будьте уважними й обережними, прості правила рятують життя.

Нагадуємо, що у ніч проти 7 лютого 2024 року ворог знову атакував Україну безпілотниками

Також моніторингові канали попередили про виліт 9 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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