В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: перебувайте в укриттях

У ніч проти 7 лютого в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

За попередньою інформацією, вибухи уже пролунали у Харкові та Миколаєві.

Поліція нагадує: не нехтуйте сигналами тривоги

Почувши сирену, негайно перейдіть в укриття і перебувайте там до сигналу "Відбій повітряної тривоги!".

Маємо декілька порад для тих, хто під час повітряної тривоги залишився в будинку чи не встиг добігти до укриття:

Негайно перейдіть у приміщення без вікон. Або скористайтесь правилом двох стін, які мають бути між вами та вулицею.

Якщо виникла пожежа чи пошкодження будинку, негайно телефонуйте на 101.

Якщо у вашому будинку стався вибух, залиште будівлю самостійно. Але залишіть двері відчиненими! Тоді рятувальникам не доведеться зрізати їх бензорізом для обовʼязкової перевірки.

Якщо ви вирішили залишити місто чи свою квартиру, залиште ключі сусідам. Бо в разі надзвичайної ситуації у вашому будинку рятувальники будуть змушені перевіряти кожне помешкання, аби переконатися, що в ньому немає людей.

Будьте уважними й обережними, прості правила рятують життя.

Нагадуємо, що у ніч проти 7 лютого 2024 року ворог знову атакував Україну безпілотниками.

Також моніторингові канали попередили про виліт 9 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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