В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Ворог обстрілює Україну.
У ніч проти 7 лютого в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
За попередньою інформацією, вибухи уже пролунали у Харкові та Миколаєві.
Поліція нагадує: не нехтуйте сигналами тривоги
Почувши сирену, негайно перейдіть в укриття і перебувайте там до сигналу "Відбій повітряної тривоги!".
Маємо декілька порад для тих, хто під час повітряної тривоги залишився в будинку чи не встиг добігти до укриття:
- Негайно перейдіть у приміщення без вікон. Або скористайтесь правилом двох стін, які мають бути між вами та вулицею.
- Якщо виникла пожежа чи пошкодження будинку, негайно телефонуйте на 101.
- Якщо у вашому будинку стався вибух, залиште будівлю самостійно. Але залишіть двері відчиненими! Тоді рятувальникам не доведеться зрізати їх бензорізом для обовʼязкової перевірки.
- Якщо ви вирішили залишити місто чи свою квартиру, залиште ключі сусідам. Бо в разі надзвичайної ситуації у вашому будинку рятувальники будуть змушені перевіряти кожне помешкання, аби переконатися, що в ньому немає людей.
- Будьте уважними й обережними, прості правила рятують життя.
Нагадуємо, що у ніч проти 7 лютого 2024 року ворог знову атакував Україну безпілотниками.
Також моніторингові канали попередили про виліт 9 ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
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