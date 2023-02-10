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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетного удару

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
1 хв
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетного удару

Фото: ТСН.ua

Перейдіть до укриття!

В Україні зранку 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли"  всі регіони.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Фото: alerts.in.ua / ©
Фото: alerts.in.ua

Моніторингові чати повідомляють про активність ворожої авіації. Існує загроза ракетного удару.

Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття!

Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот

За даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації, російська армія може випустити по Україні до 20 ракет.

"До 20 ракет чекаємо, поки не видно", - повідомив він.

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого Україну атакували ворожі безпілотники. Гучно було у Дніпрі.

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Дата публікації
Перегляди
12к
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