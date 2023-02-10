В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетного удару

Перейдіть до укриття!
В Україні зранку 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі регіони.
Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.
Моніторингові чати повідомляють про активність ворожої авіації. Існує загроза ракетного удару.
Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття!
За даними голови Миколаївської обласної військової адміністрації, російська армія може випустити по Україні до 20 ракет.
"До 20 ракет чекаємо, поки не видно", - повідомив він.
Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого Україну атакували ворожі безпілотники. Гучно було у Дніпрі.
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