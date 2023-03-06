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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетного удару

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
9858
Час на прочитання
1 хв
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетного удару

Фото: ТСН.ua

Прямуйте до укриття!

В Україні зранку 6 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли"  всі регіони.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Моніторингові чати повідомляють про активність ворожої авіації. Існує загроза ракетного удару.

Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття!

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Нагадаємо, експерт попередив про зміну тактики масованих атак росіянами. Росія може вдатися до тривалих пауз між обстрілами, наразі цей часовий проміжок може збільшитися до 3–4 тижнів.

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Дата публікації
Перегляди
9858
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