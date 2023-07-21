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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетної небезпеки

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетної небезпеки

Повітряна тривога лунає у кількох українських областях

Від повітряної тривоги "почервоніло" кілька областей.

Станом на 04:01 21 липня 2023 року повітряна тривога охопила кілька українських областей. 

Зокрема, повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Черкаській та Кіровоградській областях. 

"Увага! Загроза застосування противником ракетного озброєння в східних областях. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ. 

Пізніше вони наголосили, що "Черкаська, Кіровоградська області - ракетна небезпека!". 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Одещині пролунали вибухи

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Перегляди
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