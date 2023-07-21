В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: загроза ракетної небезпеки

Від повітряної тривоги "почервоніло" кілька областей.
Станом на 04:01 21 липня 2023 року повітряна тривога охопила кілька українських областей.
Зокрема, повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Черкаській та Кіровоградській областях.
"Увага! Загроза застосування противником ракетного озброєння в східних областях. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.
Пізніше вони наголосили, що "Черкаська, Кіровоградська області - ракетна небезпека!".
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Одещині пролунали вибухи.
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