В Україні оголошена загроза застосування балістики: які області у небезпеці

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
Увечері 16 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу балістики.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Крім того, у небі над столицею та Київською областю досі перебувають невстановлені ворожі дрони.
Читайте також:
- РФ накопичує крилаті ракети: коли окупанти можуть знову вдарити по інфраструктурі
- У РНБО зробили тривожний прогноз щодо обстрілів енергетики взимку
- Удари РФ по Україні: у РНБО сказали, що задумав ворог