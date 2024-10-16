В Україні оголошена загроза застосування балістики: які області у небезпеці

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Увечері 16 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу балістики.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 20:26

Крім того, у небі над столицею та Київською областю досі перебувають невстановлені ворожі дрони.

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