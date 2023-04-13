Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення.

У четвер, 13 квітня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. "Червоніти" області почали поступово. Станом на 11.32 сирени лунають у всіх регіонах.

Про це стало відомо з мапи "тривог".

Одним з перших "почервонів" Київ - в 11:28. Згодом "тривога" поширилася на інші регіони. Останніми "почервоніли" Одеська та Вінницька області - в 11:31.

Моніторингові чати повідомляють про зліт МіГ-31К на аеродромі "Саваслейка". Цей літак потенційний носій аеробалістичних ракет "Кинжал". Ймовірно, саме це стало причиною повітряної тривоги.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, розпочалася 414 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі

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