В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: мешканці Запоріжжя чули вибух

У Повітряних силах повідомили про пуски ракет у напрямку Запоріжжя.

Увечері в суботу, 15 липня, сирени повітряної тривоги залунали у південних, центральних та східних областях України.

Як повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил, причиною масштабною повітряної тривоги став зліт двох російських Ту-22м3 у напрямку Азовського моря.

"Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Загроза пусків крилатих ракет! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, Ту-22м3 є носіями надзвукових ракет Х-22.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що відбулися пуски ракет у напрямку Запоріжжя.

У моніторингових каналах повідомляють, що в одному із районів міста Запоріжжя було чутно звук вибуху.

Нагадаємо, російська терористична армія у середу, 12 липня, обстріляла Запоріжжя невідомим військовим об'єктом. Внаслідок російської атаки було поранено 20 осіб, з них - 8 дітей.

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