В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
У вівторок зранку, 13 серпня, Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомляється про ракетну небезпеку.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К ", - йдеться у повідомленні.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, вночі 13 серпня армія РФ потужно вдарила по Україні дронами і ракетами. Сили ППО знищили 30 безпілотників.
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