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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Зранку 13 серпня 2024-го оголошено повітряну тривогу. / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. 

У вівторок зранку, 13 серпня, Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомляється про ракетну небезпеку. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К ", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на ранок 13 серпня. / ©
Мапа тривог станом на ранок 13 серпня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. 

Нагадаємо, вночі 13 серпня армія РФ потужно вдарила по Україні дронами і ракетами. Сили ППО знищили 30 безпілотників. 

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