В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

У низці областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він триватиме щонайменше 12-13 липня.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у деяких областях на заході та півдні України.

"12-13 липня у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, 13 липня і в Хмельницькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Пожежна небезпека 12 липня

Попередження про пожежну небезпеку в Україні 12 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека 13 липня

У низці областей 13 липня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомлялося, до України йдуть дощі: в яких регіонах буде негода розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

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