В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

Небезпека триватиме 12-13 липня.
У низці областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він триватиме щонайменше 12-13 липня.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у деяких областях на заході та півдні України.
"12-13 липня у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, 13 липня і в Хмельницькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Пожежна небезпека 12 липня
Пожежна небезпека 13 липня
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