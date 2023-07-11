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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

У низці областей є небезпека виникнення пожеж. / Фото: Associated Press

Небезпека триватиме 12-13 липня.

У низці областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він триватиме щонайменше 12-13 липня.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у деяких областях на заході та півдні України.

"12-13 липня у Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, 13 липня і в Хмельницькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні. 

Пожежна небезпека 12 липня 

Попередження про пожежну небезпеку в Україні 12 липня. / © Укргідрометцентр
Попередження про пожежну небезпеку в Україні 12 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека 13 липня 

У низці областей 13 липня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. / ©
У низці областей 13 липня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомлялося, до України йдуть дощі: в яких регіонах буде негода розповіла синоптикиня Наталка Діденко. 

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Дата публікації
Перегляди
2380
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