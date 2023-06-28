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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

У низці областей України у середу, 28 червня, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. / Фото: Associated Press

Небезпека триватиме 28 червня.

У низці областей України у середу, 28 червня, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.

"28 червня у Черкаській, Херсонській області та в Криму  переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - йдеться у попередженні.

В Україні є ризик виникнення лісових пожеж. / ©
В Україні є ризик виникнення лісових пожеж.

Як повідомлялося, у низці областей 28 червня погіршаться погодні умови. Синоптики оголосили штормове попередження. Вдень  у південно-східній частині країни будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

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Дата публікації
Перегляди
3078
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