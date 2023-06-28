В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

Небезпека триватиме 28 червня.
У низці областей України у середу, 28 червня, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Синоптики попереджають про ймовірність виникнення лісових пожеж.
"28 червня у Черкаській, Херсонській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - йдеться у попередженні.
Як повідомлялося, у низці областей 28 червня погіршаться погодні умови. Синоптики оголосили штормове попередження. Вдень у південно-східній частині країни будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.