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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

У низці областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.  / Фото: Associated Press

Небезпека триватиме 4 липня.

У вівторок, 4 липня, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у кількох областях України.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у двох областях. 

"4 липня  в Тернопільській та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні. 

Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки 4 липня. / © Укргідрометцентр
Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки 4 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики попереджають про сильну спеку в Україні цього тижня. Температура підвищиться на 3-5 градусів - хоч очікуються короткочасні дощі та грози. Над територією країни розташується поле підвищеного тиску.

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Дата публікації
Перегляди
2743
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