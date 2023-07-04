В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

У вівторок, 4 липня, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у кількох областях України.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у двох областях.

"4 липня в Тернопільській та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки 4 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики попереджають про сильну спеку в Україні цього тижня. Температура підвищиться на 3-5 градусів - хоч очікуються короткочасні дощі та грози. Над територією країни розташується поле підвищеного тиску.

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