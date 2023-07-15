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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

Протягом кількох днів в Україні є ризик виникнення лісових пожеж. / Фото: Associated Press

Небезпека виникнення пожеж триватиме кілька днів.

В низці областей України у суботу, 15 липня, оголошено пожежну небезпеку. Вона триватиме кілька днів - щонайменше до понеділка, 17 липня. 

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, 15 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у деяких областях на заході, півночі та півдні України.

Пожежна небезпека 15 липня 

Пожежна небезпека в Україні у суботу, 15 липня. / © Укргідрометцентр
Пожежна небезпека в Україні у суботу, 15 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека 16-17 липня 

Вже у наступні два дні небезпека пошириться на більше регіонів України. 

Пожежна небезпека в Україні 16-17 липня. / ©
Пожежна небезпека в Україні 16-17 липня.

"15-17 липня у Волинській, Чернівецькій, Херсонській та Житомирській, 16-17 липня і в Тернопільській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 15 липня майже на всій території України буде спека. Лише у східних областях будуть короткочасні дощі та грози. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть +26-31°.

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Дата публікації
Перегляди
737
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