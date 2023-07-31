В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: мапа областей

У низці областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він триватиме щонайменше три дні - від 1 до 3 серпня.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, 1-2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки існуватиме у Тернопільській, Вінницькій та Донецькій областях. Вже 3 серпня високий ризик виникнення лісових пожеж пошириться на кілька інших регіонів.

"1-3 серпня у Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, 3 серпня - й у Хмельницькій, Житомирській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

В кількох областях України 1-2 серпня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. / Фото: Укргідрометцентр Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено у кількох регіонах 3 серпня. Як повідомлялося, синоптики розповіли, якою буде погода в серпні. Зазначається, що погода в Україні буде теплішою за норму. Останнього місяця літа синоптики прогнозують +20-25°.

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