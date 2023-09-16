В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

В багатьох регіонах України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру.

Синоптики попереджали, що небезпека зберігатиметься й поширюватиметься щонайменше до 19 вересня.

"16-19 вересня у південних, центральних (крім Полтавської), Рівненській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Сумській областях та в Криму, 19 вересня й у Волинській, Хмельницькій, Київській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Пожежна небезпека в Україні 16-18 вересня.

Вже 19 вересня небезпека пошириться, а тому охопить ще й Волинську, Хмельницьку, та Київську області.

19 вересня є небезпека виникнення лісових пожеж.

Як повідомлялося, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, коли до України повернеться тепло. За її словами, наступний тиждень буде теплий і сухий. Втім, у середу (один день) будуть дощі та невелике похолодання на заході й півночі.